Работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске

День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отметили в России 15 марта. Праздничное мероприятие в Наро-Фоминском округе состоялось во Дворце культуры «Созвездие».

В этот день в зале собрались специалисты самых разных служб — от тех, кто следит за чистотой на улицах, до тех, кто отвечает за отопление и состояние крыш. Со сцены звучали слова благодарности людям, чей труд часто остается незаметным, но всегда необходим. «Это люди особой закалки, готовые прийти на помощь в любой час дня и ночи», — отметили ведущие вечера

Лучшим специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма за профессионализм и добросовестный труд.

Праздник был учрежден в 1980 году и посвящен тем, кто отвечает за обслуживание инженерных сетей и энергосистемы, уборку дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексную реконструкцию поликлиник и школ, а также капитальный ремонт жилых домов.