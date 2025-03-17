Работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Дмитрове

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, прошло в филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие». Сотрудников предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства поздравили представители администрации и депутаты.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин вручил лучшим работникам сферы благодарственные письма за их труд. Он подчеркнул значимость этой деятельности для каждого жителя муниципалитета.

«От работы сотрудников коммунальных служб зависит настроение людей. Мы ценим ваш труд», — сказал Иван Курданин. Он также передал поздравления и пожелания от почетного гражданина Дмитрова, главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева.

Председатель совета депутатов округа Михаил Зернов отметил, что ежедневный труд работников ЖКХ часто остается незаметным, но крайне важен для комфортной жизни каждого человека.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором выступили со своими лучшими номерами творческие коллективы ЦДК «Созвездие».