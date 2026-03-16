Работников ЖКХ и бытового обслуживания наградили в Ленинском округе

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло 13 марта в детской школе искусств. Почетные грамоты и благодарственные письма получили около 50 сотрудников отрасли и трудовых коллективов.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что эта сфера требует не только профессионализма, но и большой самоотдачи. Благодаря труду этих людей в домах всегда есть тепло, свет и вода. Награды — признание их мастерства и преданности делу, которое они выполняют круглосуточно и при любой погоде.

Заслуженные награды вручили представителям муниципальных учреждений, управляющих компаний, профильных предприятий и активным жителям округа. Торжественная часть завершилась концертом творческих коллективов.

В Ленинском округе в обслуживании сотрудников жилищно-коммунального хозяйства находятся 1205 многоквартирных домов. В эксплуатации — 51 котельная, 53 канализационно-насосные станции и 36 водозаборных узлов. Протяженность тепловых сетей превышает 209 километров, водопроводных — 380, канализационных — 313 километров. Эта масштабная инфраструктура требует постоянного профессионального контроля и непрерывной работы.