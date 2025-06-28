Работников в сфере содержания территорий в Подмосковье поздравили с Днем молодежи

В муниципальных бюджетных учреждениях Московской области трудятся более тысячи молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Они ежедневно участвуют в благоустройстве дворов и общественных пространств. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона поздравило работников с Днем молодежи.

Молодые специалисты не просто выполняют свою работу — они задают темп, вдохновляют и показывают пример. Среди таких людей — Александр Ганенко, которому 30 лет. Он — заместитель директора МБУ «Комбинат благоустройства» Серпухова, в профессии уже больше десяти лет и два из них работает на нынешней должности. Его уважают как грамотного специалиста и сильного лидера.

Ирина Алексеева из Электростали в 31 год возглавляет отдел благоустройства. За четыре с половиной года она прошла путь от мастера до руководителя, организует работы на улицах, в парках и дворах. Алексей Алисов из Зарайска в 28 лет управляет автосамосвалом, работает на разной технике, справляется с любыми дорогами и погодой.

Только в Раменском в МБУ трудится более 40 молодых сотрудников, а в Серпухове — свыше 120.