Работников в сфере образования Балашихи наградили на ежегодной конференции

В школе № 12 прошла ежегодная августовская конференция «Образование Балашихи: достижения, эффективность, качество». Мероприятие объединило ключевых представителей власти и педагогического сообщества: депутата Госдумы Вячеслава Фомичева, главу Балашихи Сергея Юрова, депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, председателя Совета депутатов Геннадия Попова, начальника управления по образованию Александру Зубову, руководителей и сотрудников образовательных учреждений, а также ветеранов педагогического труда.

Глава города Сергей Юров высоко оценил успехи балашихинской системы образования, которая занимает пятое место в Московской области по объективным критериям: результатам ЕГЭ, воспитательной работе, участию в олимпиадах.

«Я искренне благодарю всю нашу систему образования, учителей, воспитателей за наши результаты. Это большая работа, которая приносит плоды», — отметил Юров.

В рамках конференции педагогам вручили почетные награды: грамоты, благодарственные письма, знаки отличия «Отличник просвещения» и награды Московской областной Думы «За труды».

В Балашихе функционируют 35 школ, три учреждения дополнительного образования, Центр «Радуга» и Учебно-методический центр. Общее число обучающихся превышает 108 тысяч. В 2025 году 468 выпускников получили медали «За особые успехи в учении», а 36 человек добились стобалльного результата на ЕГЭ. По итогам Всероссийской олимпиады школьников Балашиха занимает четвертое место в регионе.

Продолжается и модернизация образовательной инфраструктуры. В рамках народной программы партии «Единая Россия» в 2025 году после капитального ремонта откроют школу № 32, гимназию № 1 имени Алексея Васильевича Баландина, детские сады № 17 и № 23. Также начнет работу новая школа на 1320 мест в ЖК «Героев».

Конференция стала не только подведением итогов, но и платформой для обсуждения дальнейшего развития системы образования Балашихи, направленной на повышение качества и доступности обучения.