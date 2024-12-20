Работников топливно-энергетической отрасли наградили в Подмосковье

Торжественное мероприятие в преддверии Дня энергетика прошло в правительстве Московской области. На нем собрались работники топливно-энергетической отрасли, ветераны, представители муниципалитетов и руководители энергетических компаний.

Глава областного Минэнерго Сергей Воропанов вручил награды сотрудникам ТЭК Подмосковья и отметил их значимый вклад в обеспечение тепло-, электро- и газоснабжения региона. Он подчеркнул, что работа энергетиков способствует стабильности и комфорту миллионов жителей области.

По словам Воропанова, в топливно-энергетическом комплексе трудится более 61 тысячи человек, и этот труд формирует комфортные условия для жизни. Он выразил благодарность за самоотверженность и преданность делу.

В рамках мероприятия 14 сотрудников были награждены почетными грамотами Министерства энергетики Московской области. Награды получили работники таких компаний, как «Мособлэнерго», «Мытищинская теплосеть», МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства», «ПроектСтройМонтаж» и «ТеплоВодоСнабжение». Также коллективы «Мособлэнерго» и «ЭнергоЭкспресс» удостоились Благодарственных писем.

Особое внимание на мероприятии уделили энергетикам, которые продолжают выполнять свои обязанности в зоне проведения специальной военной операции, и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.

Кроме того, министр энергетики Подмосковья подвел итоги работы отрасли за прошедший год и отметил ключевые достижения. К ним относится ввод в эксплуатацию новой подстанции «Фруктовая» в Чехове, что позволило перераспределить нагрузку и улучшить качество электроснабжения, а также комплексная реконструкция подстанции «Бегичево» в Чехове, повышающая надежность электроснабжения для 25 тысяч потребителей округа.