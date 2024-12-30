Работников совхоза имени Ленина наградили в Подмосковье

Традиционное предновогоднее торжественное мероприятие состоялась в доме культуры совхоза имени Ленина. В нем принял участие заместитель председателя Мособлдумы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Наумов наградил почетными грамотами Мособлдумы рабочих и управленцев предприятия. На сцену за наградами и подарками выходили представители различных профессий, включая руководителей подразделений, трактористов, слесарей, агрономов, зоотехников и водителей.

Во время мероприятия подвели итоги года и поздравили работников совхоза, культурного центра и управляющей компании с прошедшим «Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Предновогодние вечера стали доброй традицией для учреждения, и в этом году особыми героями праздника стали те сотрудники, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и добросовестного отношения к работе.

Александр Наумов подчеркнул высокую ценность работы сельскохозяйственного предприятия, отметив, что здесь производят качественную продукцию.

«Успеха, удачи и здоровья! С Новым годом!» — подчеркнул Наумов.

После официальной части мероприятия состоялся концерт, подготовленный воспитанниками и участниками детских и взрослых творческих студий и коллективов, действующих на базе совхоза имени Ленина.