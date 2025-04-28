Работников скорой помощи в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

В России 28 апреля отмечают День работников скорой медицинской помощи. В Воскресенске активисты «Единой России» и сторонники партии поздравили врачей, фельдшеров и медсестер с их профессиональным праздником.

Работа этих людей — не просто профессия, а настоящее призвание. Она требует огромной силы духа, сострадания и готовности прийти на помощь в любой момент. Именно они первыми оказываются рядом в критических ситуациях, даря надежду и спасая жизни.

Праздник был учрежден в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Это решение было принято в разгар пандемии COVID-19, когда сотрудники скорой помощи ежедневно рисковали своими жизнями ради спасения других. В честь праздника партийцы посетили Воскресенскую областную больницу, чтобы поздравить медиков и вручить им подарки.

«Благодарю за то, что, несмотря на все сложности, они остаются верны своему делу. За бессонные ночи, за километры дорог, за терпение и профессионализм. Работники скорой помощи — настоящие герои, которых мы часто не видим за вспышками „мигалок“, но чей труд бесценен для каждого из нас», — сказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.