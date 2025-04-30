Работников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником в Красногорске

День работника скорой медицинской помощи отметили в России 28 апреля. Депутаты фракции «Единой России» в окружном совете по традиции ежегодно поздравляют коллектив Красногорской полстанции с профессиональным праздником.

Исполнительный секретарь местного отделения партии, заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов приехал на подстанцию с гостинцами — ящиком фруктов, так необходимых в пору весеннего авитаминоза. Он встретился с сотрудниками, у которых выдались редкие минуты отдыха между вызовами, поблагодарил их за самоотверженный труд и верность профессии

Богдан Андриянов подчеркнул, что городской округ активно развивается и увеличивается его население, в связи с этим оперативность и профессионализм скорой медицинской помощи обретает все большее значение. Именно поэтому работники Красногорской и Нахабинской подстанций нуждаются в особой заботе и внимании.

В Московской области на станции скорой помощи трудятся около 10 тысяч человек — это врачи, фельдшеры, медсестры, водители, диспетчеры и другие специалисты. Каждый день по региону работают около 600 выездных бригад, которые помогают людям в экстренных ситуациях. С начала года они отработали уже более 870 тысяч вызовов.