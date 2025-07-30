Работников Шатурской ГРЭС наградили к 105-летию электростанции

Торжественный вечер, посвященный юбилею Шатурской государственной районной электростанции, состоялся в корпусе «Перспектива» городского лицея. Под звуки оркестра на экране ожили черно-белые фотографии, перенося всех в эпоху прошлого столетия.

Глава округа Николай Прилуцкий отметил, что создание ГРЭС стало важнейшим событием не только для Шатуры, но и для всей страны.

«У нас открылась первая районная электростанция, и где-то в далеких подмосковных болотах зажглась искра прогресса и родилась наша родина, наша Шатура. И наш день рождения тоже связан с рождением нашей станции», — сказал руководитель муниципалитета.

Генеральный директор ПАО «Юнипро» Василий Никонов напомнил, что Шатурская ГРЭС — это одна из первых станций, построенных по плану ГОЭЛРО. «Строительство ГРЭС стало важнейшим шагом в электрификации России и всего Советского Союза, и толчком развития промышленности в Подмосковье и Москве в годы индустриализации», — подчеркнул он.

На празднике чествовали специалистов Шатурской ГРЭС, работу которых высоко оценил первый заместитель министра энергетики Подмосковья Расим Тактаров. Грамотами и благодарственными письмами наградили как действующих работников электростанции, так и ветеранов энергетической отрасли, которые внесли большой вклад в развитие предприятия.