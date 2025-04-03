Работников сферы ЖКХ в Подмосковье пригласили на курсы повышения квалификации

«Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» — организация, подведомственная областному Министерству ЖКХ, проводит курсы для подготовки специалистов в этой сфере. Обучение проходит по 67 направлениям, среди которых инженерное дело, строительство, работа слесарем, электромонтаж, а также управление в ЖКХ.
Каждый может подобрать удобный формат обучения: очный или дистанционный. В первом случае преподаватель приезжает на предприятие и проводит лекции для группы от 15 человек. Дистанционный формат позволяет учиться в удобное время, дает неограниченный доступ к материалам и включает бесплатную доставку всех необходимых документов.
Курсы подойдут тем, кто хочет пройти профессиональную переподготовку, получить новую квалификацию или повысить уровень знаний. По окончании обучения участникам выдают дипломы, свидетельства и удостоверения.
С подробной информацией о деятельности «Учебно-курсового комбината жилищно-коммунального хозяйства» можно ознакомиться на сайте.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте