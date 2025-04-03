Работников сферы ЖКХ в Подмосковье пригласили на курсы повышения квалификации

«Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» — организация, подведомственная областному Министерству ЖКХ, проводит курсы для подготовки специалистов в этой сфере. Обучение проходит по 67 направлениям, среди которых инженерное дело, строительство, работа слесарем, электромонтаж, а также управление в ЖКХ.

Каждый может подобрать удобный формат обучения: очный или дистанционный. В первом случае преподаватель приезжает на предприятие и проводит лекции для группы от 15 человек. Дистанционный формат позволяет учиться в удобное время, дает неограниченный доступ к материалам и включает бесплатную доставку всех необходимых документов.

Курсы подойдут тем, кто хочет пройти профессиональную переподготовку, получить новую квалификацию или повысить уровень знаний. По окончании обучения участникам выдают дипломы, свидетельства и удостоверения.

С подробной информацией о деятельности «Учебно-курсового комбината жилищно-коммунального хозяйства» можно ознакомиться на сайте.