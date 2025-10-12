Работников сельского хозяйства в Дмитровском округе поздравили с профпраздником

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов провел выездное совещание с руководителями крупных агропредприятий муниципалитета. Мероприятие провели на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Рождествено».

Руководитель сельхозкомпании Иван Юрко пригласил собравшихся на экскурсию по многоотраслевому хозяйству. Он продемонстрировал гостям успехи в развитии традиционных направлений, а также представил перспективные проекты, в частности, в сфере агротуризма.

Во время совещания Михаил Шувалов поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул стратегическую роль агропромышленности как фундамента экономики Дмитровского округа.

«Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Дмитровский округ по праву входит в число лидеров Подмосковья в сфере сельского хозяйства. Мы не только сохраняем высокие стандарты, но и последовательно наращиваем производственные показатели. Каждый второй овощ в регионе вырастили на дмитровской земле!» — сказал врип руководителя муниципалитета.

Отдельное внимание Михаил Шувалов уделил вопросам взаимодействия властей и бизнеса.

«Администрация намерена выстроить с вами максимально честный и прямой диалог. Все ключевые вопросы мы будем решать совместно через Торгово-промышленную палату и Союз фермеров. Для оперативной работы прошу вас обращаться к моему заместителю Евгению Тертышникову. Он станет вашим „единым окном“ по любым возникающим проблемам. Мы приложим все усилия для их скорейшего и эффективного решения», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Руководители предприятий высказали предложения и обозначили вопросы, требующие совместных усилий. Собравшиеся наметили конкретные направления для дальнейшей работы.

В конце встречи Михаил Шувалов за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса округа вручил благодарственные письма коллективам предприятий и руководителям крестьянско-фермерских хозяйств.