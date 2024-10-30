Работников сельского хозяйства наградили в Наро-Фоминске к их празднику

День сельского хозяйства и работников перерабатывающей промышленности отметили в Наро-Фоминске. Лучших представителей сферы наградили грамотами и дипломами.

Одним из награждаемых в этот день стал ведущий агроном компании «Гринфилдс-Агро» Игорь Шеремет. На предприятии, где он работает, выращивают вкусную и полезную ягоду для московских и подмосковных магазинов.

Также на сцене отметили работников птицефабрики «Элинар-бройлер», молочного предприятия «Рота-АГРО-Благовещенье», совхозов «Головково» и «Архангельский», производителя микрозелени «Терра Верде», а также сотрудников предприятий перерабатывающей промышленности.

Награждали виновников торжества заместитель министра сельского хозяйства Московской области Игорь Жаров, депутат Мособлдумы Александр Баранов, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

«Надо сказать, что нам есть, чем гордиться сегодня. И мы видим то, что у наших предприятий большой потенциал на будущее развитие. Я хочу пожелать развития и процветания отрасли, развития и процветания вашим предприятиям, добра и благополучия в каждую семью работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности!» — сказал Роман Шамнэ.