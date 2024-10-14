Сегодня 13:22 Работников сельского хозяйства наградили в честь профессионального праздника в Чехове 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Работников сельскохозяйственной промышленности поздравили с профессиональным праздником в Чехове. Лучшим из них торжественно вручили заслуженные награды.

Поздравить аграриев, которые выращивают зерновые, овощные и технические культуры, занимаются животноводством, приехали председатель чеховского совета депутатов и заместитель главы округа Алексей Родин. «От вас зависит благополучие нашей страны, благополучие нашего городского округа, родного Подмосковья, поскольку вы создаете продовольственную базу для всех нас», — обратилась к участникам мероприятия глава совета депутатов округа Галина Козина. Одним из награжденных стал Виталий Русскин, который работает ветеринарным врачом в компании «Молоди».

«Профессия врача на тот момент, когда я учился в школе, была довольно востребована и, соответственно, уважаема. Поэтому поступил в институт, отучился и начал работать тоже по этой специальности», — рассказал медик.

Чеховская сельскохозяйственная промышленность всегда стремится к развитию. С каждым годом показатели округа улучшаются, и производство выходит на новый, более высокий уровень. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».