Работников производства чая и кофе наградили в Дмитровском округе

«ФЕС-продукт» уже 20 лет является ведущим производителем кофейной и чайной продукции в России. Продукция завода представлена в крупнейших торговых сетях страны и экспортируется в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Компания использует передовые технологии, обеспечивающие высокую степень автоматизации и безопасность труда. Это позволяет поддерживать стабильное качество продукции и минимизировать воздействие на окружающую среду.

На предприятии трудятся 500 человек, более 80% из которых — местные жители. Организация не только создает рабочие места, но и инвестирует в развитие персонала, обеспечивая стабильность и социальную защищенность сотрудников.

«Приятно видеть, как местное предприятие выпускает продукцию мирового уровня и вносит реальный вклад в развитие округа. Уверен, что „ФЕС-продукт“ ждет еще больше ярких достижений!» — сказал Михаил Шувалов.