Работников почты в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Матвиенко вместе со сторонниками партии посетил почтовое отделение на улице Менделеева. Они поздравили сотрудников с профессиональным праздником, вручили цветы и подарки, выразив благодарность за их ежедневный труд.

День российской почты отмечается каждое второе воскресенье июля. Этот праздник был учрежден в 1994 году и с тех пор ежегодно подчеркивает значимость и вклад почтовых работников в жизнь общества.

Сергей Матвиенко отметил, что эта работа неоценима и крайне важна для каждого из нас. Миллионы писем и посылок достигают своих адресатов, а люди остаются на связи, несмотря на расстояния.

Напомним, что Почта России, одна из крупнейших почтовых служб в мире, предоставляет широкий спектр услуг: от доставки писем и посылок до финансовых операций и услуг электронной коммерции.

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