Работников «Одинцовской теплосети» наградили к профессиональному празднику

День работников жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечают в стране в третье воскресенье марта. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил офис компании «Одинцовская теплосеть», чтобы лично поздравить сотрудников крупнейшего предприятия ЖКХ Подмосковья и поблагодарить их за труд.

Во время мероприятия лучшим сотрудникам предприятия вручили благодарственные письма от главы округа.

«Сегодня я хочу выразить благодарность тем, кто обеспечивает нас светом, теплом и водой. Это люди, которые ежедневно делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Ваш труд часто остается незаметным, но он крайне важен для каждого из нас. Вы всегда на передовой, когда возникают аварии или другие коммунальные проблемы, и ваша оперативность и профессионализм заслуживают глубокого уважения» — сказал Андрей Иванов.

После торжественной части Андрей Иванов осмотрел автопарк организации, который включает более 130 единиц специализированной техники. Среди них — экскаваторы, аварийные автомобили, пожарные машины для доставки воды и тушения лесных пожаров, а также комбинированные каналопромывочные машины.

Помимо этого, глава округа совместно с профильными заместителями провел личный прием граждан. Одним из главных обсуждаемых вопросов стала работа общественного транспорта. Жители 8-го и 9-го микрорайонов обратились с просьбой увеличить количество маршрутов до станции МЦД. В качестве решения предложили заменить действующие автобусы на более вместительные модели, а также построить новую подъездную дорогу, чтобы улучшить транспортную доступность.

На приеме также обсудили улучшение жилищных условий для одной из сотрудниц предприятия. Она более 30 лет проживает в коммунальной квартире вместе с сыном, который имеет инвалидность и является ветераном боевых действий. Глава округа поручил оформить все необходимые документы и подобрать для семьи новую жилплощадь, чтобы обеспечить им достойные условия жизни.