Работников НПО имени Лавочкина поздравили с Днем космонавтики в Химках

Народные избранники организовали масштабное поздравление сотрудников местного научного-производственного объединения с Днем космонавтики в Химках. Они вручили им подарки и цветы.

НПО имени С. А. Лавочкина является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Накануне Дня космонавтики на проходной сотрудников поздравляли муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Надежда Смирнова, Юлия Мамай, Владимир Суслов и Наталья Каныгина.

«Мне не было и 16 лет, когда я поступил учеником слесаря в НПО имени Лавочкина. Параллельно учился, параллельно спортом занимался. Я очень рад поздравлять сотрудников предприятия, потому что знаю, как нелегка их работа. Эти люди двигают науку вперед, и мы гордимся тем, что они работают именно в Химках», — сказал Валентин Герасимов.

Также участие в мероприятии приняли лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк и активисты «Молодой гвардии». Они дарили сотрудникам памятные флаги, сладкие подарки, а также цветы.

«Химки по праву считаются одним из главных центров отечественной космонавтики. Именно здесь разрабатывались многие исторические миссии, включая знаменитые автоматические станции „Луна“, „Вега“, „Фобос“ и другие», — добавила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Поздравили в этот день и сотрудников научно-производственного объединения «Энергомаш».