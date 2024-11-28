Лучших сотрудников налоговой службы наградили в Мытищах

День налоговых органов отметили в Мытищах. Сотрудникам ведомства пожелали успехов в труде и наградили письмами и грамотами.

Государственная налоговая служба Российской Федерации была образована 21 ноября 1991 года. Экономическая стабильность и сила государства, городов и муниципалитетов во многом является результатом четкой и слаженной работы этой службы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила коллектив работников налоговой службы муниципалитета с профессиональным праздником и поблагодарила за неоценимый вклад в формирование бюджета округа. Она подчеркнула, что благодаря работе налоговиков в муниципалитете появилась возможность реализовать важные проекты — строительство школ и детских садов, а также повысить уровень зарплат для воспитателей, учителей и других специалистов.

Сотрудникам налоговой инспекции пожелали благополучия, успехов и новых достижений председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и начальник инспекции Алексей Ларионов. Лучшим специалистам вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

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