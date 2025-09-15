Работников МФЦ наградили к профессиональному празднику в Шатуре

Награды получили Ольга Ларцева, Регина Козлова, Марина Бондарева и Анна Белова, которые работают в МФЦ около пяти лет. Благодарственные письма Московской областной Думы вручили Максиму Рукавицину, Юлии Юртаевой и Марине Ивкиной, а почетные грамоты Мособлдумы — Ирине Плишкиной и Анне Хасановой.

Шатурский МФЦ — один из лучших в Подмосковье благодаря высокому профессионализму, чуткости и доброжелательности каждого сотрудника. В 2023 году отделение переехало в новый бизнес-центр на Спортивной улице. Здесь открыты 10 окон для обслуживания граждан, установлены мягкие секции, аппараты для зарядки телефона и телевизор, а также работают сотрудники социальной защиты населения и ЗАГСа.

«Ваша работа — это связующее звено между государством и гражданами, гарантия доступности и оперативности получения необходимых услуг», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

Сотрудников МФЦ в Рошале поздравил руководитель управления Виктор Макаров. Он поблагодарил коллектив за ежедневный труд.