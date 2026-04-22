Работников местного самоуправления поздравили с праздником в Волоколамске

Торжественное мероприятие ко Дню местного самоуправления прошло 21 апреля. Участие в нем приняли представители администрации и Совета депутатов округа.

Первый заместитель главы округа Сергей Шорников и депутат Владимир Вшивцев поздравили собравшихся с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма от председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и главы округа Натальи Козловой за добросовестный труд. Праздничную атмосферу поддержали творческие выступления волоколамских вокалистов.

Местное самоуправление в округе решает повседневные задачи, связанные с благоустройством, развитием инфраструктуры и социальной сферы. Работа строится с учетом обращений и обратной связи от местных жителей. Это позволяет последовательно реагировать на актуальные вопросы и развивать муниципалитет.