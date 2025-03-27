Работников культуры в Лобне наградили к профессиональному празднику
День работника культуры торжественно отметили в муниципалитете. Лучшим специалистам вручили почетные грамоты и благодарности.
Люди, которые дарят окружающим творчество, гармонию и красоту, свой профессиональный праздник отмечают по-особенному. Фантазеры, выдумщики и профессионалы своего дела по-другому просто не умеют. Гостей праздника ждали конкурсы, розыгрыши, веселые номера, забавные фотографии и доклад, который то и дело прерывался смехом и бурными аплодисментами.
Впрочем, с юмором работники культуры умеют говорить о серьезном. Прошлый год был для них весьма плодотворным. Проведены десятки концертов и акций, спектакли, выставки и фестивали, парады и городские праздники, квесты и мастер-классы. Горожане по достоинству оценили высокий профессиональный уровень организаторов, благодаря которым культурная жизнь города стала более богатой и разнообразной.
«2024 год, мне кажется, прошел очень насыщенно, много было мероприятий, новостей, того, чего раньше не делали. И я хочу сказать, что очень многое удалось. Поэтому рассчитываю, что в этом году мы еще лучше поработаем. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю, чтобы все сбывалось. И желаю вам еще беспокойства. Потому что нельзя вам быть спокойными. У нас впереди очень-очень много дел», — обратилась участникам праздника глава Лобни Анна Кротова.
Планы действительно большие. В Доме культуры «Красная Поляна» за счет городского бюджета капитально отремонтируют музыкальный класс. Уже к сентябрю в нем откроется литературно-музыкальная гостиная, в новый интерьер которой органично впишутся великолепные светильники и рояль, полвека назад привезенные сюда из колонного зала Дома Союзов.
В Доме культуры «Красная Поляна», которому через четыре года исполнится сто лет, работают 46 кружков, число их участников ежегодно растет. Не меньшей популярностью у жителей пользуется Дом культуры «Луговая», где в этом году планируют заменить кресла в зрительном зале.
В центральной городской библиотеке, где уже отремонтировали фойе, в этом году установят новые стеллажи для книг, в музее истории появится современное освещение, в художественной галерее обновят систему кондиционирования, а в «Камерной сцене» починят крышу и купят театральную мебель.
Новая форма неизменно приводит к новому содержанию, а свежих идей у лобненских работников культуры всегда достаточно. Сотрудники музеев и досуговых центров, библиотек и театров, преподаватели школы искусств и руководители творческих коллективов всегда готовы работать в будни и праздники, чтобы подарить людям возможность прикоснуться к прекрасному и сделать свой город ярче и интереснее.