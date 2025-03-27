Работников культуры в Лобне наградили к профессиональному празднику

Люди, которые дарят окружающим творчество, гармонию и красоту, свой профессиональный праздник отмечают по-особенному. Фантазеры, выдумщики и профессионалы своего дела по-другому просто не умеют. Гостей праздника ждали конкурсы, розыгрыши, веселые номера, забавные фотографии и доклад, который то и дело прерывался смехом и бурными аплодисментами.

Впрочем, с юмором работники культуры умеют говорить о серьезном. Прошлый год был для них весьма плодотворным. Проведены десятки концертов и акций, спектакли, выставки и фестивали, парады и городские праздники, квесты и мастер-классы. Горожане по достоинству оценили высокий профессиональный уровень организаторов, благодаря которым культурная жизнь города стала более богатой и разнообразной.

«2024 год, мне кажется, прошел очень насыщенно, много было мероприятий, новостей, того, чего раньше не делали. И я хочу сказать, что очень многое удалось. Поэтому рассчитываю, что в этом году мы еще лучше поработаем. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю, чтобы все сбывалось. И желаю вам еще беспокойства. Потому что нельзя вам быть спокойными. У нас впереди очень-очень много дел», — обратилась участникам праздника глава Лобни Анна Кротова.