Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Воскресенске

Торжественное мероприятие в честь отмечавшегося в России Дня работника культуры прошло во дворце культуры «Юбилейный». На главной сцене наградили лучших специалистов этой сферы.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

«Пусть работа всегда радует вас, а достижения приносят гордость и славу! Желаю всем творческим работникам крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии!» — сказал руководитель муниципалитета. Он вручил награды за за творчество и преданность делу, за разнообразные мероприятия, за сохранение и приумножение культурного наследия, вдохновение жителей и раскрытие талантов подрастающего поколения.

Воскресенск в этом году может гордиться большим количеством творческих побед. Заведующие домами культуры деревни Ратчино и села Ашитково Екатерина Ерофеева и Кристина Белоусова признаны лучшими работниками сельских учреждений культуры Подмосковья. А дом культуры деревни Ратчино и библиотека села Конобеево вошли в топ учреждений культуры региона в сельской местности.