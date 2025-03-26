Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Можайске

Торжественное мероприятие в честь отмечавшегося в России Дня работника культуры прошло в Можайском культурно-досуговом центре. На сцене вручали награды лучшим специалистам этой сферы.

Поздравления принимали работники домов культуры, городских и деревенских клубов, музеев и библиотек, театров и концертных организаций, коллективы художественной самодеятельности — люди, которые организовывают праздничные мероприятия и каждодневный досуг жителей муниципалитета.

Собравшихся в зале виновников торжества поздравили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и начальник управления образования и отраслей социальной сферы администрации муниципалитета Светлана Катальникова. Лучшим работникам культуры вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

Творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра подарили всем гостям прекрасное настроение, исполнив свои лучшие номера. На сцене выступили вокальные ансамбли «Надежда», «Горошины» и «Ивушки», а также воспитанники хореографических кружков и студий «Звездочки», «Карамель», «Городок», «Грильяж» и «Сувенир».