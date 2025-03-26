Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Дмитрове

Мероприятие ко Дню работника культуры провели в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. На нем поздравили и наградили выдающихся представителей профессии.

Директору Дмитровской детской школы искусств Алексею Маслову и директору Центра культурного развития «Яхромский» Наталье Шакович присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области». Также руководитель театра-студии «Арлекин» Дарья Храменкова получила почетную грамоту Министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме того, благодарственные письма ведомства получили сотрудники сферы культуры, хореографическая студия «Мозаика» и ансамбль танца «Карусель».

«С огромным удовольствием передаю вам слова главы нашего округа Ивана Курданина: „Вы — самые яркие, профессиональные, лучшие. Ваш труд многогранен и непрост, но именно благодаря вам жители округа видят прекрасные представления, которые дарят радость, вдохновение и праздничное настроение“», — сказала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Также виновников торжества поздравили с профессиональным праздником депутат Московской областной думы Марина Шевченко, начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации округа Виктор Михайлов и председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза работников культуры Татьяна Черныш.