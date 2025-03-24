Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Балашихе

Торжества, посвященные Дню работника культуры России, прошли в Балашихе. В мероприятии приняли участие 34 представителя сферы культуры, которые были награждены за свой вклад в развитие культурной жизни региона.

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметив значимость их труда для общества.

«Своим трудом вы дарите людям радость и хорошее настроение, помогаете развиваться в творчестве и взрослым, и детям. Все, кто работает в этой отрасли, — настоящие энтузиасты своего дела, люди с постоянными творческими идеями», — подчеркнул Юров.

В ходе церемонии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма 21 работнику культуры. Еще 13 человек были отмечены благодарственными письмами Московской областной думы, Министерства культуры и туризма Московской области, а также почетными грамотами совета депутатов Балашихи. Кроме того, шесть человек получили именные муниципальные премии в области культуры и искусства. Среди награжденных: концертмейстер детской школы искусств № 8 Анна Крылова, директор объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский и художник из Железнодорожного Сергей Юраков.

Поздравления с праздником также прозвучали от депутата Московской областной думы Владимира Шапкина, председателя совета депутатов города Геннадия Попова и начальника управления культуры администрации Балашихи Светланы Шарцевой.

Завершился вечер выступлением модерн-фолк группы «Русален», подарившей зрителям незабываемые музыкальные впечатления.