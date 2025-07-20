Работников Коломенского завода поздравили с Днем металлурга

Руководители металлургического предприятия в Коломне поздравили 250 работников производства с профессиональным праздником. Специалисты завода трудятся в литейном, кузнечно-прессовом и термическом цехах.

Как рассказали на предприятии, металлургическое производство Коломенского завода работает уже свыше 160 лет.

«Именно со строительства литейных и кузнечных цехов началась история предприятия. Сегодня в металлургическом производстве Коломзавода задействованы почти 250 человек», — отметили на предприятии.

Формовщики, обрубщики, стерженщики, земледелы, сушильщики, заливщики, плавильщики, термисты, чистильщики металла, газосварщики, машинисты крана — всего 65 сотрудников трудятся в литейном цехе. Они отливают свыше 200 наименований изделий: корпуса вентилятора для тепловозов, бронзовые колеса на водяные насосы и многое другое.

«На предприятии применяют свои, разработанные отделом главного металлурга совместно с центральной заводской лабораторией уникальные технологии», — подчеркнули в пресс-службе Коломенского завода.

Помимо этого, рабочие трудятся в кузнечно-прессовом цехе. Там делают штамповку и поковку деталей для дизелей и локомотивов. А в термическом цехе специалисты проводят обработку деталей с помощью высоких температур и химического воздействия.