Работников детского сада № 2 наградили ко Дню воспитателя во Фрязине

Представители «Молодой гвардии Единой России» и муниципальные депутаты поздравили с Днем воспитателя сотрудников детского сада № 2. Им вручили сладкие подарки, а воспитанникам — развивающие игрушки.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Полина Коновалова, народные избранники Ирина Данилова, Владимир Мосевнин, Сергей Бутиков и Наталья Корчагина. Они поблагодарили воспитателей за работу, чуткость и профессиональную ответственность.

«Ежедневный труд воспитателей — это основа для гармоничного развития наших детей. Благодаря вашей любви, терпению и высокому профессионализму дети делают уверенные первые шаги в большой мир, учатся дружить, познавать окружающую действительность и каждый день открывать для себя что-то новое. Спасибо вам за огромный личный вклад в будущее подрастающего поколения и нашего города», — отметила председатель Совета депутатов Полина Коновалова.

Коллективу вручили сладкие подарки, а воспитанникам — игры. Народные избранники отметили, что День дошкольного работника — важный праздник, которые подчеркивает социальную значимость профессии.