Работники учреждений культуры Татарстана посетили ДК «Марфино» в Мытищах

Центр культуры и досуга «Марфино» принял делегацию из Татарстана, в которую вошли методисты и руководители культурных учреждений. Встреча открыла новые возможности для сотрудничества и обмена опытом.

Для гостей, прибывших для знакомства с работой центра, его методиками и установления партнерских связей, была организована экскурсия по учреждению. Гостям представили творческие коллективы и студии центра, рассказали о материально-технической базе, успешных проектах и инновационных подходах в организации досуга.

Особое внимание было уделено детской медиа-студии. Заведующий отделом по культурно-массовой работе Денис Федотов отметил, что студия занимается съемкой репортажей, монтажом видео, проведением интервью, прямыми трансляциями крупных мероприятий и развитием нейросетей. Студией руководит Дмитрий Демченко, который является обладателем премии ТЭФИ и режиссером Первого туристического телеканала.

Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества. Директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Алсу Мифтахова выразила восхищение проектами центра и готовность к совместной работе. Она отметила, что команда реализует интересные проекты и открыта для партнерства в общих начинаниях.

Она пригласила специалистов в сфере культуры из Мытищ посетить Татарстан, подчеркнув, что обмен опытом крайне полезен, так как межрегиональное взаимодействие является залогом дальнейшего прогресса для всех работников культуры.