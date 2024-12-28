Работники поста № 317 в Подмосковье получили награды за профессионализм

Работников 317-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» наградили за профессионализм и хорошие показатели работы. Им вручили почетные грамоты, благодарственное письмо и медаль.

Пост расположен между густонаселенными городами Долгопрудный и Химки, поэтому руководство территориального управления уделяет ему большое внимание. Об этом сообщил заместитель начальника ПСЧ-317 Руслан Фадеев. Он также добавил, что спасатели, которые здесь работают, — настоящие профессионалы.

Грамоты вручили старшему смены Михаилу Кузьмину, спасателю-водителю Валентину Зайцеву и спасателю Малхазу Гаганашвили.

Спасатель Алексей Савельев получил медаль «15 лет ГКУ „Мособлпожспас“», а Владимир Пахомкин — благодарственное письмо от МЧС России по Московской области.