Работники подмосковной пожарно-спасательной части успешно сдали ежеквартальные зачеты

С 10 по 19 марта на базе центрального подразделения 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенного в муниципальном округе Шаховская, проходили ежеквартальные испытания для работников и отдельных постов, дислоцирующихся в деревнях Дор, Дубранивка, Муриково и Степаньково.

Начальник части Денис Зюзин сообщил, что проверка знаний включала теоретическую и практическую части. Работники сдавали теорию, в том числе по вопросам руководства тушением пожаров и ликвидации ЧС, а также правила дорожного движения.

«В практической части демонстрировали знания и навыки, касающиеся проверки и обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, отрабатывали нормативы «сбор и выезд по тревоге» и «прокладка магистральной линии на три рукава», — добавил Денис Зюзин.

По итогам проверки практически все огнеборцы успешно справились с испытаниями и получили соответствующие оценки.