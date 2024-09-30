Работники МЖД высадили деревья на экоакции в Балашихе
Более 30 волонтеров — работников столичной магистрали приняли участие в экологической акции «Сохраним лес» в Балашихе. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Сотрудники приехали в участковое лесничество целыми семьями. За день железнодорожники высадили семь тысяч сеянцев сосны.
В акции также приняли участие жители Балашихи и представители общественных организаций.
Всего в этом году работники МЖД высадили более 24 тысяч деревьев и кустарников в Подмосковье.
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