Работники МЖД высадили деревья на экоакции в Балашихе

Более 30 волонтеров — работников столичной магистрали приняли участие в экологической акции «Сохраним лес» в Балашихе. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Сотрудники приехали в участковое лесничество целыми семьями. За день железнодорожники высадили семь тысяч сеянцев сосны.

В акции также приняли участие жители Балашихи и представители общественных организаций.

Всего в этом году работники МЖД высадили более 24 тысяч деревьев и кустарников в Подмосковье.

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