Работники «Мособлпожспаса» сдали квалификационный экзамен | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:44 Работники «Мособлпожспаса» сдали квалификационный экзамен ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Аттестация спасателей прошла в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» 24 и 25 апреля. 35 специалистов сдавали экзамен на право ведения аварийно-спасательных работ.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин рассказал о требованиях к кандидатам. Он отметил, что спасатели должны продемонстрировать умения и знания в различных областях, включая работу на высоте, оказание первой помощи, психологическую подготовку и противопожарную тактику.

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«Отдельным направлением выступает физическая подготовка, где спасатели сдают бег и подтягивание, а также теоретическая подготовка, во время которой кандидаты отвечают на вопросы по теории спасательного дела. На прохождение всех этапов дается один день», — указал Кангин.

Кангин подчеркнул, что спасатели успешно справились с заданиями и получили право на проведение аварийно-спасательных работ.

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