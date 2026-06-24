Работники Мособлпожспаса призвали соблюдать меры безопасности при работе с бытовой химией

В летний период многие жители активно занимаются уборкой в домах и на дачах, используя различные моющие и чистящие средства. Однако неправильное обращение с бытовой химией может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что невнимательное отношение к инструкциям и правилам хранения нередко становится причиной отравлений, химических ожогов и даже возгораний. Он дал рекомендации, которые помогут сделать уборку безопасной для всей семьи.

Анатолий Плевако сообщил, что перед покупкой средства необходимо проверять целостность упаковки, срок годности и наличие инструкции на русском языке. Важно изучать этикетку, чтобы понять, для каких поверхностей предназначен продукт и можно ли его использовать в закрытых помещениях. Также стоит обращать внимание на специальную маркировку и предупреждающие надписи, например, «Яд», «Огнеопасно», «Беречь от попадания в глаза».

Во время уборки всегда необходимо читать инструкцию и точно соблюдать дозировку. Не следует смешивать разные составы, особенно если в них есть хлор и аммиак, это приводит к выделению ядовитых паров. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, надевать перчатки и респиратор или маску. Если вы носите контактные линзы, их лучше заменить на очки.

Хранить бытовую химию необходимо в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от батарей, прямых солнечных лучей и открытого огня. Упаковка должна быть плотно закрыта, а средства нельзя держать рядом с пищевыми продуктами и лекарствами. Если в доме есть дети, всю химию следует прятать в запертых шкафах или на высоких полках.

При первых признаках отравления необходимо немедленно выйти на свежий воздух и позвонить по номеру 112.