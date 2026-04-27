Работники «Мособлпожспаса» оперативно начали расчищать снег в Подмосковье

Из-за балтийского циклона в Москве и области заметно ухудшилась погода. Мокрый снег налипает на провода, на трассах скользко, а порывы ветра достигают 15–20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Из-за непогоды застревают в сугробах машины, падают десятки деревьев, некоторые из них повредили автомобили и перекрыли проезжие части», — заявили в пресс-службе.

Спасатели рекомендовали водителям и пешеходам соблюдать правила безопасности во время метели: по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и лишний раз не выходить из дома, соблюдать скорость и не делать резких маневров на дорогах, держаться и парковаться вдали от ненадежных конструкций, фасадов и деревьев.

Также если видимость в дороге станет критической, нужно плавно затормозить, сместиться на обочину и включить аварийную сигнализацию.

Коммунальщики в Подмосковье оперативно вышли на расчистку дорог и улиц от снега. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.