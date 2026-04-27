Коммунальные службы Раменского ликвидируют последствия снегопада

В Подмосковье 27 апреля произошло необычное для конца апреля явление — регион накрыло снежным покрывалом. Коммунальные службы Раменского оперативно приступили к устранению последствий внезапного ненастья.

Основные усилия направлены на расчистку дорог и удаление упавших деревьев. Рабочие трудятся без промедления, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Например, на улице Свободы, где на коротком участке рухнули два дерева, специалисты городских служб быстро ликвидировали завалы и восстановили проезд. Коммунальные бригады работают в усиленном режиме, очищая тротуары и проезжие части от снега. Особое внимание уделяется социально значимым объектам и остановкам общественного транспорта.

Местные жители отмечают слаженную работу коммунальных служб, которые профессионально справляются с нестандартной ситуацией. Горожане надеются, что непогода не доставит серьезных проблем.