Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности при ледяном дожде

Подмосковный регион столкнулся с капризами погоды в начале ноября. Ночной мороз уступает место дождливым дням с температурой чуть выше нуля. Такие температурные колебания, сопровождающиеся осадками, могут привести к образованию ледяного дождя. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно призвали соблюдать меры предосторожности в условиях плохой погоды.

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев пояснил, что ледяной дождь представляет собой атмосферное явление, вызванное температурной разницей на высоте фронта дождя и у поверхности земли. Специалисты отметили, что в подобных случаях капли дождя, стремясь к земле, замерзают на поверхности, образуя ледяные шарики с жидкостью внутри. При столкновении с землей жидкость выливается, мгновенно замерзая и образуя гололед на дорогах и ледяную корку на других объектах, таких как ветви деревьев, крыши зданий и автомобили.

При этом пострадать от ледяного дождя рискуют не только водители, но и пешеходы, которые могут столкнуться с гололедом и упасть на скользкой поверхности. Для снижения этого риска спасатели порекомендовали горожанам соблюдать осторожность и придерживаться определенных правил.

Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок обувь с нескользящей подошвой, в то время как высокие каблуки лучше оставить дома. Во время передвижения руки стоит держать свободными и избегать ношения тяжелых сумок, чтобы снизить вероятность падения.

«Спасатели подчеркнули, что если после падения человек получил травму, то необходимо обратиться к врачу за оказанием медицинской помощи», — заключил Квашнев.