Работники «Мособлопожспаса» напомнили правила эксплуатации обогревателей

Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов. Чаще всего пожары в холодное время года происходят из-за неправильной эксплуатации электрических каминов или других видов обогревателей.

Начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин подчеркнул, что несмотря на то что некоторые обогреватели оснащены системами защиты от перегрева и функцией автоматического отключения, есть правила при эксплуатации электроприборов, которые нельзя нарушать. И главное из них — регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также избегать перегрузки электросетей.

«Нельзя устанавливать обогреватели рядом с мебелью и занавесками, сушить на них мокрое белье, хранить рядом с ними легковоспламеняющиеся жидкости, помещать длинные провода под ковры и прикасаться к прибору мокрыми руками», — пояснил Жукин.

Он добавил, что нельзя оставлять обогреватели включенными на ночь, а также включать отопительные приборы и покидать квартиру на долгое время.

«Нельзя оставлять детей без присмотра у электротехники, позволять им баловаться с электроприборами и поручать им надзор за обогревательными приборами», — заключил Жукин.