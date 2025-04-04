Работники «Мособлгаза» проведут техобслуживание более 70 «Вечных огней»

В преддверии Дня Победы специалисты «Мособлгаза» начали проверку и обслуживание «Вечных огней» на мемориалах в Подмосковье. Все работы планируют завершить до 25 апреля.

Первым проверили «Вечный огонь» на Аллее Славы в Кашире. Там газовщики сняли и осмотрели звезду, почистили горелку, проверили герметичность соединений, продули систему газом и выполнили другие нужные работы.

Важно, что во время обслуживания огонь не гаснет — пламя временно переносят на запасную горелку, а после окончания работ возвращают на место. Так, огонь на Аллее Славы горит без перерыва уже десять лет.

Помимо этого, в ходе техобслуживания проверяют газопроводы, чистят оборудование и настраивают высоту пламени. В Министерстве энергетики региона добавили, что сотрудники «Мособлгаза» также приведут в порядок территорию вокруг мемориалов.