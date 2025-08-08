Работники «Мособлэнерго» пройдут программу переподготовки в МГТУ имени Баумана

В конце августа в МГТУ имени Баумана начнется обучение по программе переподготовки «Менеджмент» с углублением в «Контроллинг на предприятии». В программе примут участие более 20 сотрудников «Мособлэнерго».

Занятия организует Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго» совместно с преподавателями МГТУ. Главная цель — повысить квалификацию руководителей и специалистов головного офиса и филиалов. В группу отбирали сотрудников по их инициативности, участию в преобразованиях компании и готовности применять знания на практике.

Программа учитывает потребности производства и сочетает профессиональное и личностное развитие. Слушатели изучат гибридные технологии, цифровую энергетику, управление персоналом, финансовое планирование, экономику, управление бизнес-процессами и стратегиями развития. По окончании курса участники представят выпускные работы с практическим применением в деятельности «Мособлэнерго».