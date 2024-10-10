Работники культуры получат стипендию главы городского округа Мытищи

Глава Мытищ Юлия Купецкая объявила творческий конкурс для молодежи. Победители двух номинаций получат стипендию.

Представители культурной сферы и молодые авторы смогут принять участие в ежегодном конкурсе «Стипендия главы городского округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам городского округа Мытищи». Конкурс создали для признания и поддержки тех, кто вносит заметный вклад в развитие культурной жизни в регионе.

Стипендию присвоят в двух номинациях: «Выдающийся деятель культуры и искусства городского округа Мытищи» и «Молодой талантливый автор городского округа Мытищи».

Прием заявок пройдет с 15 октября по 1 ноября в Управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1.

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