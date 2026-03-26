Работники культуры из Лобни приняли участие в областном квесте

25 марта в Красногорске прошел областной тематический квест «КультПрофКвест», приуроченный ко Дню работника культуры. Семь сотрудников лобненских учреждений культуры вошли в число участников состязания, которое собрало команды из разных муниципалитетов Московской области. В состав сборных команд вошли руководители органов управления культуры, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений региона.

Участники прошли восемь тематических станций с профессиональными заданиями, которые позволили погрузиться в специфику работы домов культуры Подмосковья. Среди станций были нормативно-правовая, цифровизационная, хореографическая и этнографическая. Лобненская команда успешно справилась со всеми заданиями, ответив на 70 вопросов. В завершение состоялась торжественная церемония награждения работников культуры и команд-победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. В регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК оформят в едином стиле, запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.



