Работники кабельной отрасли отметили профессиональный праздник в Подольске

В концертном зале администрации округа поздравили отличившихся с Днем работника кабельной промышленности. Муниципальные награды за многолетний труд и высокий профессионализм получили 15 сотрудников. Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов поздравил работников и отметил их весомый вклад в экономику страны.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, добросовестное выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника кабельной промышленности Кравцов наградил седалью «За безупречную службу» 1 степени электросварщика ручной сварки ООО «ТПД „Паритет“ Павла Смыкова, волочильщика цветных металлов ООО „ТПД „Паритет“ Юрия Уляшева и ряд других сотрудников предприятий.

«В профессии более 25 лет. Работа непростая, но интересная и творческая. Да, требует терпения, выносливости, поэтому всем коллегам желаю усидчивости и здоровья», — сказал Павел Смыков.

День кабельщика — это профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 25 октября. Он посвящен всем, кто связан с кабельной промышленностью: от рабочих заводов до инженеров, проектировщиков и технологов.