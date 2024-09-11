Более 60 сотрудников госорганизаций в Истре привились от гриппа

Прививки ставили медики из взрослой поликлиники № 3 в Истре. Кроме вакцины от гриппа, они вводили и вакцину от пневмококка. Она защищает организм от таких заболеваний, как пневмония, синусит, менингит и другие.

Пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках округа: по месту жительства, учебы, работы и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и сервис «Электронная регистратура», по номеру 122 или напрямую через терапевта. Лучше всего прививаться с сентября по ноябрь — до начала сезона простудных заболеваний.

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