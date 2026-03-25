Работникам культуры вручили награды в Воскресенске

«Единая Россия» поздравила работников культуры с профессиональным праздником. 25 марта в России отмечают День работника культуры — праздник тех, кто превращает обычные дни в эмоции, мысли в искусство, а идеи в то, что трогает сердце.

В Центральной библиотеке им. Инны Гофф состоялось торжественное подведение итогов XXII ежегодного конкурса начинающих поэтов «И просыпается поэзия во мне…». С приветственным словом к участникам обратились депутаты округа Жанна Мишина и Дмитрий Конюшков. В преддверии праздника они наградили благодарственными письмами сотрудников МУК «ВЦБС» за активное участие в организации и проведении культурных мероприятий.

«В век цифровых технологий, когда информация доступна на расстоянии клика, именно вы остаетесь теми, кто помогает ориентироваться в этом океане знаний, кто прививает любовь к чтению, кто сохраняет наше литературное наследие. Ваши усилия по организации выставок, встреч с писателями, литературных вечеров — это бесценный вклад в культурную жизнь нашего общества», — сказала Жанна Мишина.

Напомним, в декабре 2025 года Центральная библиотека им. Инны Гофф распахнула свои двери после ремонта, проведенного в рамках народной программы «Единой России». Уютные залы, обновленные книжные фонды, новое оборудование и современные зоны отдыха ориентированы на 100 тысяч жителей округа, из которых 40% — молодежь. Новые пространства позволяют проводить массовые мероприятия различной направленности.

«За последние годы в Подмосковье модернизировали десятки домов культуры, библиотек и детских школ искусств: обновляются здания, оборудование, открываются новые пространства. Параллельно для работников отрасли вводятся меры поддержки: доплаты, программы привлечения специалистов и помощь с жильем, особенно в малых городах. Поддержка сферы культуры — одна из приоритетных задач», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

