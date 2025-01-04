Работник «Мособлпожспаса» спас инвалида из горящей квартиры в Сергиевом Посаде

Водитель пожарной техники 252-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Николай Зинин в выходной день спас пожилого инвалида из горящей квартиры и самостоятельно потушил огонь. Пожар произошел в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа.

Начальник части Сергей Чебадухин сообщил, что, проезжая по селу, Николай Зинин заметил дым, выходящий из окна квартиры на первом этаже двухэтажного здания. Проконсультировавшись с местными жителями, пожарный узнал, что очевидцы уже связались с экстренной службой «Система-112» и сообщили о 70-летнем мужчине с ограниченными возможностями, который находился в горящей квартире.

Не теряя ни минуты, Николай Зинин ринулся на помощь. Он вошел в квартиру, нашел пенсионера на кухне и вынес его на улицу, посадив в свой автомобиль. Вернувшись в жилье, он заметил, что диван в комнате горит. С использованием подручных средств и воды мужчина успел потушить пожар до прибытия пожарного расчета.

Позже он передал пенсионера сотрудникам скорой медицинской помощи для обследования. По словам Чебадухина, благодаря решительным действиям Николая Зинина удалось избежать серьезных последствий.