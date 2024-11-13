Работник «Мособлпожспаса» помог девушке, упавшей на остановке в Раменском

Работник «Мособлпожспаса» Иван Федотов помог 16-летней девушке, у которой случился эпилептический припадок на автобусной остановке в Раменском. Спасателя поблагодарили родители старшеклассницы, прислав благодарность в часть.

По словам Ивана Федотова, девушка пыталась сесть в маршрутку, когда ей стало плохо.

«Я подумал, что девочка оступилась, захотел помочь ей подняться, но когда подошел ближе, понял, что у школьницы случился эпилептический приступ. Она стала изгибаться и трясти головой. Я подложил ей под голову свою сумку с вещами, коленом придерживал поясницу, дабы уберечь от дополнительных травм из-за конвульсий. Изо рта ребенка пошла пена. По новым правилам первой помощи рот во время приступа эпилепсии человеку раскрывать нельзя. Но когда ребенок стал задыхаться от рвотных масс и синеть, а зубы были плотно стиснуты, другого выбора не оставалось», — рассказал Федотов.

Он добавил, что на помощь ему пришел водитель подъехавшей маршрутки.

«Он придержал девочке голову, аккуратно ключом мы разжали ей зубы, очистили ротовую полость, и ребенок сразу же порозовел и начал приходить в себя. Убедившись, что девочке стало лучше, водитель маршрутки уехал, а я, когда моя подопечная полностью пришла в себя, помог ей подняться, дойти до остановки и вместе с прибывшей бригадой скорой медицинской помощи сопроводил в детское отделение, куда вскоре подъехала ее мама», —добавил спасатель.

Он подчеркнул, что знания правил оказания первой помощи помогают не только на оперативных выездах, но и в обычной жизни.

«Главное — не быть равнодушным к чужой беде. Я очень рад, что в очередной раз смог быть полезным людям. Мы созванивались с мамой девочки, ребенок чувствует себя хорошо. И это самое главное. Пусть это происшествие будет самым страшным в ее жизни и никогда больше не повторится», — заключил Федотов.