«Работаем нон-стоп». Директор центра волонтерства в Одинцове — о помощи жителям Курской области

Подмосковье продолжает оказывать помощь жителям Курской области. Туда уже отправили несколько фур с гуманитарным грузом, а губернаторы регионов остаются в постоянном контакте. О том, как организована работа добровольцев, и как помочь пострадавшим, рассказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцове Екатерина Скорикова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Сбор гуманитарной помощи организация организовала сразу после событий в Курской области. Первая фура направилась туда уже 9 августа. Для жителей собрали все необходимое: продукты, средства личной гигиены и лекарства.

Приехавшим в Подмосковье курянам также помогают волонтеры. Работу организовали в каждом городском округе, к ней подключили все органы власти. Людям помогают с документами, с ними работают психологи, юристы и медики.

«Люди выехали, взяв только документы. Сейчас уже холода, опять же дети, кому-то скоро в школу, кто-то с грудничками, есть и инвалиды, которым необходимы специализированные товары. Поэтому сейчас опять все волонтеры работают нон-стопом», — рассказала Екатерина.

К работе активно подключают и подмосковные предприятия. Так, в зону боевых действий отвозят хлеб «СВ КАРАВАЙ», которые уже полюбился военным и мирным жителям.

Присоединиться к волонтерскому центру могут все желающие. Ознакомиться с работой организации подробнее можно на официальном сайте.

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