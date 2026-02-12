Рабочий визит на завод завершился приемом жителей в Коломне

Работники коломенского завода обсудили с руководством округа благоустройство дорог и зон отдыха. Встреча прошла на площадке Опытно-механического предприятия.

Павел Цыганков, сотрудник завода и житель микрорайона Щурово, попросил восстановить дорогу на улице Бирюкова.

«Лет 10 назад нам отсыпали грунтовку, и она хорошо прослужила. Сейчас надо просто возобновить покрытие», — сказал он.

Александр Гречищев не только ответил на запрос, но и сам поднял тему щуровских прудов. Их благоустройство уже взяли под контроль, работы пройдут за счет города. Павел вспоминает: раньше здесь стояли беседки и лавки, пруды чистили. Жители надеются, что после преображения территория станет точкой притяжения, как и другие обновленные пространства округа.

Еще одна заводчанка, Ольга Мардеросян, приехала из деревни Борисовское. Ее беспокоит дорога на своей улице.

«У нас вообще нет покрытия, весной и осенью не проехать. Скорая не доезжает. Сейчас снег — хоть не видно», — пожаловалась она.

Глава пообещал: как сойдет снег, приедут специалисты и посмотрят. Асфальт не обещают, но покрытие помогут положить.

Центральную дорогу в Борисовском уже отремонтировали. Теперь предстоит заняться проездами на остальных улицах.

На таких встречах с жителями работают не только глава, но и его заместители, депутаты, представители медицины, транспорта и ЖКХ.

«Заявить о проблеме лично — уже половина решения», — говорят участники выездных приемов.

Подобный формат здесь доказал: ни одно обращение не остается без ответа.