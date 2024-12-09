Рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске

При разборе единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске погиб рабочий. Он сорвался вниз с высоты не менее 30 метров.

Во время демонтажа «СнежКома» в Павшинской Пойме произошло обрушение конструкций. Один из рабочих сорвался с высоты и упал. На территорию комплекса вызвали реанимационную службу, но спасти человека не удалось.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи подтвердили, что смерть 30-летнего мужчины наступила из-за падения с высоты 30-50 метров.