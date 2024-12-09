Рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске

При разборе единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске погиб рабочий. Он сорвался вниз с высоты не менее 30 метров.
Во время демонтажа «СнежКома» в Павшинской Пойме произошло обрушение конструкций. Один из рабочих сорвался с высоты и упал. На территорию комплекса вызвали реанимационную службу, но спасти человека не удалось.
В Московской областной станции скорой медицинской помощи подтвердили, что смерть 30-летнего мужчины наступила из-за падения с высоты 30-50 метров.
«Произошел неконтролируемый отпуск металлоконструкций. Специалисты подрядной организации прибыли на место для выяснения обстоятельств случившегося», — сообщили в администрации городского округа Красногорск.
Это не первое ЧП на территории «СнежКома». В ноябре прошлого года, когда уже шел демонтаж, на соседнее здание котельной рухнул строительный кран. Стреловой получил травмы.
«СнежКом» открыли в 2008 году, он стал первым всесезонным горнолыжным комплексом в России. Его начали демонтировать весной 2023 года, основной причиной называли аварийное состояние объекта.
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